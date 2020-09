La película georgiana 'Beginning' gana la Concha de Oro del 68 Festival de Sebastián

La edición más valiente del Festival de San Sebastián, la edición más esperada, más distante y más incierta de las últimas décadas -pandemia de coronavirus mediante- se ha cerrado esta noche con un palmarés acorde con la situación. Donosti había adoptado a varias de las películas del Festival de Cannes que nunca fue, les había dado cobijo en su sección oficial a concurso, y una de ellas, quizá la más característica y 'cannoise' de las que aquí se presentaron, ha arrasado en el palmares. Ha sido la georgiana 'Beginning' ('Empezar'), de la debutante georgiana Dea Kulumbegashvili. Se ha llevado la Concha de Oro a la Mejor Película, las Conchas de Playa a la Mejor Dirección y a la Mejor Actriz -para la protagonista Ia Sukhitashvili- y el Premio del Jurado al Mejor Guión. Es una victoria rotundísima y sin fisuras para una directora debutante que ha encandilado al jurado de Luca Guadagnino.

'Beginning' se desarrolla en Georgia, su país de producción (aunque se trate de una coproducción franco-georgiana). Allí una mujer de mediana edad, casada con el líder de una comunidad de Testigos de Jehová, se enfrenta al odio de su comunidad y a los miedos que genera lo desconocido. Es una película larga, con algunos planos fijos que duran varios minutos, plagada de silencios y abierta a múltiples interpretaciones. Ha dividido profundamente a la crítica presente en San Sebastián desde el pase de prensa, pero no se puede negar que es un artificio perfectamente engrasado para su selección en el turno de tarde del Festival de Cannes -y, de rebote, en Donostia. El formato cuadrado, la temática y una metáfora final que ha invadido los conversatorios de las cenas del festival dan buena cuenta de ello. Con esta victoria arrolladora, Dea Kulumbegashvili se convierte en la cuarta mujer de la historia del festival que consigue la Concha de Oro.

En realidad la avalancha de 'Beginning' impide brillar al resto del palmarés, dominado por una anécdota en la Concha de Plata al Mejor Actor. Ha sido un premio compartido entre los cuatro actores que lideran el reparto de 'Druk (Another round)', y es mérito de la película que así sea, porque la historia de un grupo de profesores que deciden tomar un poco de alcohol antes de las clases -hasta que se les va el asunto de las manos- funciona gracias a esa coralidad; y sin embargo parece que el hecho de compartir galardón con Thomas Bo Larsen, Lars Ranthey Magnus Millang desluce en alguna medida el protagonismo de Mads Mikkelsen. Quedan por mencionar la Mejor Fotografía, para 'Any crybabies around?', de Takuma Satô, y el Premio Especial del Jurado para el documental de Julien Temple producido por Johnny Depp: 'Crock of gold, a few rounds with Shane MacGowan'.

Termina así un San Sebastián que pudo no celebrarse y se celebró, que pudo renunciar a las películas de Cannes y las acogió, que pudo ser triste y fue resistente. Como el cielo de la ciudad, que comenzó el festival soleado y termina nublado y lluvioso, esta cita cinéfila brilla en el arranque de un otoño incierto para el cine. Como para toda la sociedad.

Palmarés del 68 Festival de San Sebastián

Concha de Oro a la mejor película - 'Beginning', de Dea Kulumbegashvili

Concha de Plata a la mejor directora - Dea Kulumbegashvili, por 'Beginning'

Concha de Plata a la mejor actriz - Ia Sukhitashvili por 'Beginning'

Concha de Plata al mejor actor - Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Lars Ranthey Magnus Millang por 'Another round'

Premio del Jurado a la mejor fotografía - 'Any crybabies around?', de Takuma Satô

Premio del Jurado al mejor guión - 'Beginning', de Dea Kulumbegashvili

Premio Especial del Jurado - 'Crock of gold, a few rounds with Shane MacGowan', de Julian Temple

Premio Kutxabank - Nuevos Directores - 'La última primavera', de Isabel Lamberti

Premio Horizontes - 'Sin señas particulares', de Fernanda Valadez

Premio Zabaltegi / Tabakalera - 'A metamorfose dos pássaros', de Catarina Vasconcelos

Premio Irizar al Cine Vasco - 'Ane', de David Pérez Sañudo

Premio del Público - Ciudad de Donostia - 'The father', de Florian Zeller