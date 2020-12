Muere el director surcoreano Kim ki-duk por complicaciones asociadas al coronavirus

El cineasta coreano Kim Ki-duk ha fallecido a los 59 años en Letonia por complicaciones derivadas de la COVID-19, según han informado diversos medios coreanos. El director de 'Hierro 3' (2004) o de 'Primavera, verano, otoño, invierno...y primavera' (2003) se encontraba en Letonia desde el pasado 20 de noviembre y, según la web letona Delfi, falleció la pasada madrugada. Ganador del Oso de Oro de Berlín, por 'Samaria' (2004), o del León de Oro de Venecia, por 'Pietà' (2012), ha sido una de las figuras clave del cine asiático de las últimas décadas.

El Festival Internacional de Cine de San Sebastián ha despedido al director en Twitter con un emotivo mensaje: "Triste noticia el fallecimiento del cineasta coreano Kim Ki-duk. Recordamos sus visitas al Festival de San Sebastián en 2005 con 'The Bow', en la sección Perlak, y 'Hierro 3', que recibió el Gran Premio Fipresci a la mejor película del año, y en 2011 con 'Amen', con la que compitió en Sección Oficial".

Kim Ki-duk nació el 20 de diciembre de 1960 [y estaba, por tanto, a punto de cumplir 60 años] en Bonghwa, en Corea del Sur. Cursó estudios de arte en París a comienzos de los años 90, y a su regreso a casa comenzó su carrera como cineasta. Esa trayectora no ha estado libre de polémica. En el año 2000, el British Board of Clasification retrasó el estreno de 'La isla' por crueldad animal; en 2017, una actriz que no reveló su identidad denunció que había sido agredida sexualmente por el director en el set de la película 'Moebius'. El tribunal decretó que la agresión existió pero desestimó su carácter sexual.