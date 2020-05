Lo que tienes que ver (15/05/20). 'Bacurau', el pueblo maldito que cautivó a Cannes

El ecuador de este mes de pandemia, que ya es el tercero, nos deja quizá una de las mejores series producidas por Movistar+. Se llama ‘La unidad’. Dani de la Torre y Beto Marini se han estudiado la unidad de lucha contra el terrorismo internacional de la policía y han situado como comisaría a Nathalie Poza, que es capaz de expresar dureza y suavidad con la misma mirada. A las órdenes de Poza el argentino Michel Noher, Marian Álvarez y Luis Zahera, todo un prodigio imitando el lenguaje decimonónico del policía con el que se documentó para la serie. ‘La Unidad’ está interpretada de forma soberbia, tiene mucho ritmo y despliega una ambición brutal en la cantidad de escenarios que maneja, para reflejar el despliegue de la amenaza global del terrorismo en Melilla, en Marruecos, en Tolouse, en Vigo… y por supuesto en Madrid. Quizá el único pero que se le pueda poner es lo enrevesada que resulta la trama hacia el centro de la serie -que se desarrolla en seis capítulos de una hora-, aunque ese nudo se resuelve pronto y la producción culmina con un final brillante [incluida una escena que corta la respiración en plena Puerta del Sol].

Y si ‘La Unidad’ es la serie de la semana, de largo, la película de la semana tiene que ser ‘Bacurau’, una producción brasileña que luchó por la Palma de Oro en Cannes, en 2019, y que acabó compartiendo ex aequo el Premio del Jurado. Dirigida por Kleber Mendonça Filho -responsable, por ejemplo, de ‘Aquarius’- y por Juliano Dornielles, nos lleva hasta un pueblo perdido y maldito, en las profundidades del vasto territorio brasileño. Allí muere Carmelita, la matriarca, y lo que al principio parece un pueblo normal… comienza a emitir en la pantalla vibraciones extrañas, ocurren cosas que no esperábamos. De repente, en medio de una clase, el profesor descubre que ‘Bacurau’, que hereda su nombre de un pájaro, ha desaparecido de las aplicaciones de mapas… y todo el pueblo descubrirá pronto que alguien quiere que desaparezca de verdad. Las interpretaciones de Sonia Braga y de Udo Kier son de otro mundo y la película está disponible, por ejemplo, en Filmin.

En la Sala Virtual de Cine se puede ver ya ‘Cartas a Roxane’. Es una comedia abierta, muy abierta, sobre el proceso de escritura de ‘Cyrano de Bergerac’. Está dirigida por Alexis Michalik, también actor, que ha elegido para su primer largometraje esta adaptación de una obra de teatro que lo catapultó a la fama. Es, como decimos, una comedia de enredo que mezcla su propia trama con la de ‘Cyrano’ y que en algunos pasajes se queda un poco antigua [no solo porque esté ambientada en 1897, se entiende]. Claro, que siempre es mejor opción que ‘White lines’, la serie de Netflix que hoy se estrena tenía ingredientes para funcionar -como la firma de Álex Pina o actores españoles que se dejan la piel, como Pedro Casablanc, Belén López o Juan Diego Botto- pero se acaba estrellando. Una trama inconexa, algunas escenas surrealistas… es una serie que parece -como ‘Cartas a Roxane’- sacada de otro tiempo. ¡Ah! El descubrimiento de la semana es la coproducción hispano-rumana ‘Parking’, que está en Filmin. No acierta en todo, pero el director consigue que viajes con el protagonista a una España que no tiene demasiada consideración con quienes vienen de fuera a trabajar. ¡Buen fin de semana!