Lo que tienes que ver (05/06/20). Nos dejamos estafar por Hugh Jackman

Esta semana HBO estrena una de las películas mejor avaladas por la crítica de Estados Unidos en lo que llevamos de año, por la que ha pagado un dineral para asegurarse su distribución: o sea, que no se estrenará en cines. Se llama ‘Bad education’. En España, ‘La estafa’. Hugh Jackman es el superintendente de un distrito escolar muy carismático, el más querido por los padres y profesores. Siempre impecablemente vestido, con botox fresco inyectado cada cierto tiempo, siempre sonriente y con la palabra adecuada en la boca. En la misma administración escolar trabaja Allison Janney, la mítica CJ de ‘El ala oeste de la Casa Blanca’, que ha venido mejorando su estilo de vida durante las últimas décadas -no hablamos de ella, hablamos del personaje. ‘La estafa’ cuenta un escándalo de corrupción real, un desvío de fondos en el distrito escolar de Rosslyn en Estados Unidos… y lo cuenta muy bien. Muy bien porque utiliza el vehículo de los dos animales que figuran como cabeza de cartel… y porque el resto de la película no estorba en ningún momento. Hay películas que se empeñan en obstaculizar sus propias tramas, o con una fotografía muy pretenciosa o con miles de personajes sin sentido. Esta va a lo que va. Con Hugh y Allison y todos sus secretillos tenemos más que suficiente.

También en HBO y desde el pasado miércoles se puede ver ‘En casa’, esa antología de trabajos encargados a directores y directoras españolas durante el encierro por el coronavirus. Son cinco historias que se han rodado cumpliendo las reglas del estado de alarma, imaginando universos dentro de las casas de los propios actores y actrices. Como punto positivo diremos que las cinco historias son imaginativas y han intentado que la cuarentena sea solo un vehículo dramático, y no el motor de drama y frustración para los personajes. Eso está muy bien. Después cada historia debe ser analizada por su lado. Las dos historias más impactantes, y que se quedan en la retina del espectador, son las de Leticia Dolera y Rodrigo Sorogoyen. Ambos se abandonan en brazos del género fantástico y salen más que airosos del intento. Leticia se inspira en la reconquista de las ciudades por parte de los animales… y Rodrigo se refugia en la idea del doble… o más bien de la doble, de su pareja, la actriz Marta Nieto.

Y acabamos, un poco en contra de nuestra religión… hablando de fútbol, porque este viernes llega a Amazon Prime Video la serie ‘El presidente’. Está inspirada en uno de los muchísimos coletazos que dejó el llamado ‘FIFAGate’, ese escándalo de corrupción en el seno de la cúpula del fútbol internacional. La serie juega a recrear el ascenso a la presidencia del fútbol chileno de Sergio Jadue, un personaje real… que después sería quien tiraría de la manta con las autoridades americanas para desmontar un chiringuito de dinero e influencias. Es una serie desacomplejada que se ve, a la vez, con sorpresa dibujada en la cara y con una sonrisa. Una serie para desmontar mitos. Si lo que quieres es reforzarlos, te recomendamos ‘Dear’, en Apple TV+. Diez mitos inspiradores de la vida estadounidense leen las cartas de las personas anónimas que se sintieron inspirados por ellos y ellas. Desde la Gallina Caponata a Stevie Wonder. Con esto os dejamos… ¡buen fin de semana!