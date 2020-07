La Mostra de Venecia se queda sin estrellas de Hollywood en su edición 77, marcada por el coronavirus

El director artístico del festival, Alberto Barbera, ha presentado los contenidos de una edición que se celebrará de forma presencial entre el 2 y el 12 de septiembre, y ha asegurado que no será un certamen "autárquico" a pesar de la pandemia | Más cine y series, en Kinótico

El director artístico de la Mostra de Venecia, Alberto Barbera, ha presentado esta mañana los contenidos de la edición número 77 del festival, que se celebrará de forma presencial entre el 2 y el 12 de septiembre. Por la alfombra roja del Lido no veremos pasear a casi ninguna estrella del cine estadounidense, uno de los países más azotados por la pandemia, y a cambio la sección oficial se refugia en Europa y Asia para buscar cine de calidad... aunque más alejado del público que en otras ediciones. "Venecia no será un festival autárquico", decía Barbera en rueda de prensa, "porque el programa es muy diverso y está compuesto por películas de todo el mundo sin exclusiones de áreas geográficas, incluso de aquellas que están bajo la amenaza del coronavirus. Este año Venecia no renuncia a ser un muestrario de las mejores producciones del mundo, incluidas algunas películas americanas, de las llamadas majors".

Sin embargo, la lista de la sección oficial a concurso no incluye grandes nombres de directores o actores de Estados Unidos, más allá de contadas excepciones como Casey Affleck o Frances McDormand, que no han confirmado aún su presencia física en el festival. España tendrá una representación muy escasa en Venecia 77: allí se verá la película 'El arte de volver', el debut en el largo de Pedro Collantes, en la sección Biennale College Cinema, y en una proyección especial... el piloto de la serie que Álex de la Iglesia prepara para HBO España, '30 monedas de plata'. El peso mediático del festival lo llevarán algunas estrellas europeas, como Helen Mirren, o directores de mucho prestigio en festivales pero con menor conexión con el gran público, como Amos Gitai o Michel Franco. En Venecia se presentará también, por cierto, un documental sobre la activista medioambiental Greta Thunberg.