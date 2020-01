La Academia de Cine no sabe aún quién recogerá el Goya de Honor de Marisol el próximo sábado

Quedan apenas cinco días para la gran noche del cine español, los Goya 2020, que se celebrarán el próximo sábado 25 de enero en Málaga... y tres de los artífices de esa gala -Mariano Barroso, presidente de la Academia de Cine, Andreu Buenafuente y Silvia Abril, que repiten como presentadores- han comparecido ante los medios de comunicación para dar detalles -pocos- sobre la ceremonia. La gran incógnita de la noche será si aparece sobre el escenario del polideportivo malagueño Martín Carpena la Goya de Honor de este año, Pepa Flores, Marisol, cuyo entorno anunció hace ya semanas que la actriz y cantante no acudiría a la gala.

El presidente de la Academia de Cine, ante las preguntas de la prensa, dejaba abierta la puerta a su presencia: "El Goya de Honor es para Pepa Flores. Es algo que se ha debatido mucho aquí en la Academia y en la Junta Directiva. Es nuestro máximo reconocimiento y nuestra razón de ser. El reconocimiento se le da a una persona, en este caso a Pepa Flores, por las películas que hizo y por lo que representa para todos nosotros. Más allá de que vaya o no vaya, que es una decisión de ella, el premio se le da a Pepa Flores. ¿Quién lo va a recoger? Es algo que se verá el día de los Goya. Pero creo que es importante transmitir que el premio no se le da a alguien para que vaya, sino como reconocimiento a todo lo que ha hecho".

Un show de entretenimiento visual

La mayor parte de la comparecencia se ha dedicado, no obstante, a glosar el espacio en el que este año se celebran los premios. En el Martín Carpena se ha construido un escenario de unos 500 metros cuadrados y se alfombrarán otros 6.000 metros, incluida una alfombra roja exterior con dos pantallas en las que los malagueños y malagueñas podrán seguir la ceremonia. "El año pasado nos fuimos de Sevilla con la sensación de que la gente no había podido ver a las estrellas", ha dicho Silvia Abril, "y este año se ha habilitado un espacio para ello". Un show que no estará abierto al público porque, según Barroso, "es una entrega de premios" y "un programa para Televisión Española", y no un espectáculo para que los espectadores disfruten en directo.

En cuanto a las actuaciones musicales, los comparecientes han anunciado que Jamie Cullum estará presente en Málaga, y que serán Amaia y Celia Flores las que homenajearán musicalmente a la Goya de Honor. Otro de los temas de debate es ya eterno, es la duración de la gala. "Se ha llegado a un pacto tácito entre espectadores y gente del cine sobre la duración de la gala. Si alguien se pone emotivo en el discurso, que se ponga. Es una entrega de premios", recalcaba Buenafuente. "Vamos a intentar que la gala acabe pronto para que a mi hija Joana acabe despierta", decía Silvia Abril entre risas, "pero no apelotonaremos los premios". A la ceremonia han confirmado su asistencia, entre otros, Pedro Almodóvar, Penélope Cruz y el nuevo ministro de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes.

La anécdota de la mañana la ha protagonizado un sobre, el nuevo modelo ideado para los Goya 2020, con una lengüeta que facilitará su apertura y nos evitará los clásicos momentos de nervios para los nominados y nominadas.