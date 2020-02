Jeremy Irons se disculpa en la Berlinale por sus comentarios sobre los abusos a mujeres, el matrimonio gay y el aborto

El presidente del jurado internacional de la edición número 70 de la Berlinale, Jeremy Irons, ha llegado a la tradicional rueda de prensa de arranque del festival con los deberes hechos. Criticado en las últimas semanas por la prensa alemana -en torno a comentarios suyos hechos en el pasado sobre los abusos a mujeres, el matrimonio gay y el aborto-, el actor ha decidido abordar el asunto antes incluso de que los y las periodistas acreditados en el festival hayan tenido la ocasión de preguntar.

"Antes de que nos pongamos a trabajar. , y no como presidente, sino a nivel personal, quiero afrontar varios comentarios que he hecho en el pasado y que han resurgido en la prensa hace unas semanas", ha dicho Irons en su primera intervención al frente del jurado. "Me gustaría no perder el tiempo con esto, pero no querría que fueran una distracción para la Berlinale. Mis comentarios, por los que ya me había disculpado, se refieren a tres temas: abuso sexual, matrimonio del mismo sexo y aborto", ha recordado.

"Dejadme que dé mi opinión de forma muy clara de una vez por todas", ha añadido el intérprete con contundencia. "Apoyo de todo corazón el movimiento internacional que apoya los derechos de las mujeres , aplaudo la legislación para el matrimonio del mismo sexo, y espero que esa legislación se extienda a más sociedades , y apoyo el derecho de las mujeres a abortar si así lo deciden ", ha enumerado. "Espero que esto ponga mis comentarios a dormir", ha concluido, usando una expresión anglosajona.

"Nuestro trabajo como jurado es juzgar el trabajo de cineastas en todo el mundo", añadía después Irons. "Algunos temas están más de moda, pero deberíamos tomar nuestras decisiones teniendo en cuenta cómo es la historia y si la película funciona para el público. Lo interesante de la Berlinale es que las películas son muy diferentes de las que elegiría la Academia de Hollywood".