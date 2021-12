Javier Bardem y 'Madres Paralelas', nominados en los Globos de Oro de la polémica

Los Globos de Oro de 2022, que nadie sabe qué forma adoptarán el próximo 9 de enero, han nominado 'Madres Paralelas' en su categoría de Mejor Película de Habla no Inglesa. La cinta de Pedro Almodóvar, que no fue enviada por la Academia de Cine para concurrir a los Oscar de Hollywood, se batirá por la estatuilla con varias de las favoritas del año, como 'Un héroe', del iraní Asghar Farhadi, o 'Fue la mano de Dios', de Paolo Sorrentino. Decíamos que hay dudas sobre la gala porque los Golden Globes cayeron en desgracia el pasado invierno tras una serie de revelaciones en prensa sobre su composición y funcionamiento interno... que derivaron en que la NBC renunciase a televisar la gala. Las principales agencias de representación de talento también retiraron su apoyo a la Asociación de la Prensa Extranjera en Hollywood, y los estudios no tardaron en secundar el boicot.

El cine español suma otras dos nominaciones en esta edición tan extraña de los galardones: Javier Bardem competirá por la estatuilla de Mejor Actor protagonista en una película dramática por su papel en 'Being the Ricardos', de Aaron Sorkin, y Alberto Iglesias podría conseguir su primer Globo de Oro por la banda sonora original de 'Madres Paralelas'. Es curiosa la nominación de Bardem, dado que se trata del protagonista de 'El buen patrón', la cinta española que intentará hacerse con el Oscar el próximo mes de marzo. Las películas más nominadas han sido 'El poder del perro' de Jane Campion, y 'Belfast', de Kenneth Branagh, con siete candidaturas cada una, y 'Succession', de HBO, lidera el campo de las series con cinco nominaciones. La presidenta de la HFPA, Helen Hoehne, ha dicho durante la lectura de las nominaciones que "durante los últimos ocho meses", la organización ha "trabajado sin descanso para ser mejor".