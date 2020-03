Hildur Guðnadóttir, la islandesa que hace historia en las bandas sonoras de cine

Antes que nada, no te espantes con su apellido. Es relativamente fácil de pronunciar: Gua-na-dor-tir. Y aquí te presentamos a su portadora. Hildur Guðnadóttir [Reikiavik, 1982] es una compositora, cantante y chelista islandesa radicada en Berlín. Te sonará su cara por haberla visto arrasar en la pasada temporada de premios cinematográficos y de la televisión. Y es que 2019 fue el año de esta excepcional música. Por 'Chernobyl' -la exitosa serie de HBO creada por Craig Mazin- obtuvo el Emmy a la mejor composición musical en una serie, así como también el Grammy al mejor álbum de banda sonora para medio audiovisual. Sin ánimos de restarle importancia a esa serie de televisión, fue por culpa de 'Joker' -de Todd Phillips, con un Joaquin Phoenix fuera de serie- que Hildur acaparó la atención mediática, al llevarse a casa el Globo de Oro y el Oscar, convirtiéndose así en la primera mujer en ganar la codiciada estatuilla dorada -en solitario- por la mejor banda sonora original para una película. De modo que Hildur Guðnadóttir ha hecho historia. Si no quieres ir a Wikipedia, te cuento más. ¡Así que sigue leyendo!

En el reciente Festival Internacional de Cine de Berlín, Hildur Guðnadóttir ofreció una charla como parte de la programación de Berlinale Talents, en la cual se explayó con detalles de su vida y obra. Proviene de una familia de músicos, aunque la segunda rama dominante es la ciencia, de hecho su abuela fue “la primera profesora universitaria en Islandia, comunista por convicción, testadura, científica incisiva, investigadora de virus”, comentó. Con su padre director de orquesta y compositor, sus seis hermanos dedicados –de una u otra forma- a la música, y un entorno de amigos que no hacen sino pensar y vivir en términos musicales, no es de extrañar que a Guðnadóttir se le afinara el talento que le venía en su información genética. ¡Ah! Su marido también es músico, así que a su pequeño de siete años se le podría augurar un destino similar.

Resulta curioso el hecho de que entre sus planes no estuviera dedicarse a las bandas sonoras. De hecho sus trabajos se habían concentrado en composiciones para álbumes en solitario [Mount A, Without Sinking, Saman], colaboraciones con otros músicos como Jóhann Jóhannsson [compositor islandés fallecido en 2018], el australiano Ben Frost o Skúli Sverrisson, así como también creaciones musicales para las artes escénicas, orquestas y museos. Desde 2011 había estado colaborando en diferentes películas como 'Intriga', 'Sicario' y 'La llegada' [de Denis Villeneuve], 'El renacido' [Alejandro Gonzalez Iñárritu] -aquí la puedes escuchar-, 'María Magdalena' [de Garth Davis, también con Phoenix], 'Sicario: Día del Soldado' [de Stefano Sollima], entre otros. En el mapa musical de Hildur el chelo es instrumento dominante, al que percibe como “perfecto para transmitir y reflejar las emociones humanas”. Sin embargo esta mujer es capaz de encontrar música hasta en el chirrido de una puerta.

Entre las particularidades de su proceso creativo, el cual es todo manual, sin uso de computadoras, destaca una: se deja influenciar por el espacio físico, y lo ilustra con el ejemplo de 'Chernobyl': “Estuve visitando la central en Lituania, donde fue rodada gran parte de la serie, con la finalidad de tratar de entender lo que significa estar en una central nuclear”, narra, “quería saber qué nos decía el espacio, captar los sonidos que luego incluí en la banda sonora con mi voz”.

'Joker', la película que casi no fue

Hildur Guðnadóttir cuenta que cuando Todd Phillips la contactó para hacerle el encargo de 'Joker', estuvo a punto de rechazarlo, y sin rodeos le dijo al director que si se trataba de una película de acción, ella no era la persona adecuada. Cambió de idea cuando leyó el guion, y se puso a componer cuando ni siquiera se sabía quién sería el protagonista. A Arthur Fleck -el hombre que se convierte en Joker- lo percibe como un personaje muy fuerte para su generación, por lo que le resultaba “sobrecogedor meterme en el proceso de contar sus orígenes, los cuales además no son datos oficiales”. Cuenta que le conmovió el retrato de este Joker, al que luego Joaquin Phoenix le pondría cuerpo [¡y hasta alma!], y que le fascinó “la visión actual del personaje, el reflejar cómo le estamos dando la espalda a aquellos que más necesitan ayuda”, por lo que se propuso con su música sumergirse en las profundidades de la psique del polémico personaje.

Han tenido que transcurrir 92 años para que le concedieran un Oscar a una mujer compositora. No es porque no existan muchas, todos sospechamos -¡no!-, sabemos dónde radican los mil y un obstáculos para que una fémina destaque en campos dominados por los hombres. “Esta es una llamada de atención”, decía Guðnadóttir en la Berlinale Talents. Al recibir la estatuilla el pasado 9 de febrero, en su discurso apeló directamente a las niñas, mujeres, madres, hijas “que escuchan la música burbujeando por dentro”, alentándolas a que se manifestasen. “¡Necesitamos escuchar vuestras voces!”, gritó con la estatuilla en la mano. Hildur Guðnadóttir ya ha abierto una ventana, ya no queda más que armarse de valor y hacer sentir las voces. Y cuanto más alto, pues mejor.