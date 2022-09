El documental 'All the beauty and the bloodshed' gana el León de Oro en la Mostra de Venecia

La Mostra de Venecia 2022 será recordada por haber roto -no sabemos si definitivamente- una tendencia que venía marcando el festival más vetusto del mundo desde hace más de un lustro. Los periodistas de cine desembarcábamos cada agosto en el Lido sabiendo que el León de Oro que saliera de aquí... lo haría lanzado a la campaña de premios y, por tanto a los Oscar. Eso es muy posible que ocurra con la película vencedora de esta edición 79, sí, pero la cinta aspirará solamente a la categoría de Mejor Documental. La victoria de 'All the beauty and the bloodshed', de Laura Poitras, no se puede comparar con la de 'La forma del agua' [2017], 'ROMA' [2018], 'Joker' [2019] o 'Nomadland' [2020]. Incluso el triunfo de 'El acontecimiento', el año pasado, tenía algo de apuesta y de lanzamiento internacional del debut de Audrey Diwan. Este año la apuesta es otra, o quizá ni siquiera lo sea. Este año el jurado, con la norteamericana Julianne Moore al frente, ha premiado la entrada en concurso que más le ha conmovido o emocionado. Sin otras aspiraciones. Por el Lido circulaba desde hace días el rumor de que Moore se había deshecho en lágrimas durante el pase.

'All the beauty and the bloodshed' cuenta la historia de la vida de la fotógrafa Nan Goldin y la entremezcla con su lucha política y social contra la familia Sackler, responsable -a su juicio- de la adicción de millones de norteamericanos a los opiáceos. El documental es tan potente en lo emocional como irregular en lo estructural, y no apela de la misma forma a los ciudadanos norteamericanos y a los espectadores del resto del mundo. En cambio, el segundo y tercer premio del palmarés -el Gran Premio del Jurado y el Premio Especial- tienen una vocación internacional y un riesgo artístico mucho más destacable. Se trata de 'Saint Omer', la ópera prima en la ficción [también reconocida con el León del Futuro] de Alice Diop, y de 'No Bears', la película del iraní Jafar Panahi [encarcelado en su país] sobre el riesgo de crear en una dictadura. Cualquiera de las dos tiene una profundidad cinematográfica superior a la ganadora. Y desde luego también la tenían 'Bardo' [Alejandro González Iñárritu] y 'Argentina 1985' [Santiago Mitre], que se han ido injustamente de vacío.

El cine hollywoodiense, ese que esperamos que salga impulsado desde aquí para la temporada de premios, se ha quedado refugiado en los premios interpretativos. Cate Blanchett, inmensa en 'TAR', ha conseguido la Copa Volpi a la Mejor Actriz por su papel de directora de orquesta que no cede ni un milímetro en su ambición; Colin Farrell, sutil y finísimo en 'The Banshees of Inisherin', ha agradecido por Zoom su Copa Volpi al Mejor Actor que ha recogido el director Martin McDonagh, que también ha sido galardonado con el trofeo a Mejor Guión. Y Hollywood está también, irónicamente, en la película de Luca Guadagnino 'Bones and all', que ha recibido abucheos en la sala de prensa al recoger la Mejor Dirección [más consenso ha concitado el premio Marcello Mastroianni para su actriz, Taylor Russell]. Y dicho todo esto, no podemos olvidar que la victoria de Poitras es la tercera consecutiva de una mujer en esta Mostra [después de Chloè Zhao y de Audrey Diwan] y solo la séptima en la historia. Y que eso tiene que seguir siendo motivo de celebración.