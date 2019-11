Así es la tercera temporada de 'The Crown'. Charlamos con Olivia Colman y Helena Bonham Carter de la serie de Netflix

La tercera temporada de ‘The Crown’ comienza en el Palacio de Buckingham. El servicio postal británico presenta ante la reina una nueva colección de sellos con su efigie. Corre el año 1964 y la monarca contempla dos reproducciones, una con el viejo sello, en el que vemos a Claire Foy, y otra con el nuevo, en el que ya figura su reemplazo como actriz, Olivia Colman. “No hay nada que podamos hacer para no envejecer”, dice la reina. “Hay que acostumbrarse”. Olivia Colman, que en persona parece 20 años más joven que su Isabel II, se revuelve en la silla constantemente, ríe nerviosa y, mientras bebe su té, tiene mucho cuidado con las palabras que elige para hablar de la monarquía británica. Estamos en el Hotel Corinthia de Londres y faltan apenas cinco días para el estreno de los nuevos capítulos.

“Antes de decir que sí al papel me pidieron que hablara con Claire Foy” -la actriz que interpretó a la reina en las temporadas 1 y 2- “solo por si me aconsejaba que huyera, pero no, me dijo que era un trabajo estupendo y que pagan muy bien”. Colman será la reina en las temporadas 3 y 4. De momento, los diez nuevos capítulos de la producción vuelven a mezclar la vida familiar y la vida pública de los Windsor. Esta vez entre los años 1964 y 1977, una etapa de gran agitación política y social, años en los que vemos a una Isabel II más asentada, más madura, más seria. “En nuestra historia”, dice Colman refiriéndose a la obra de Peter Morgan, creador de la serie, “la reina ya ha tenido relación con varios primeros ministros, sabe lo que tiene que hacer, está más segura de sí misma”.

El político paradigmático de la temporada es el laborista Harold Wilson, con el que la reina llegó a establecer una relación casi de amistad. Jason Watkins, el actor que lo interpreta, cree que si el conservador Harold McMillan fue casi un tío para la reina, "lo de Wilson se parecía más a un matrimonio". Con su conocimiento de los sindicatos y la realidad social fue como un guía político para ella. El otro gran protagonista de la temporada es el príncipe Carlos, que va cobrando más y más protagonismo en la serie. De hecho uno de los puntos centrales de la trama es su juramento como Príncipe de Gales. Para ello pasa un curso académico en Gales, aprendiendo a hablar galés, incluida una gira por la nación, que lejos de acercarle a su madre, pone de manifiesto la frialdad con la que la reina se toma su tarea.

El actor que interpreta a Charles, con un parecido increíble, es Josh O’Connor: “Charles está esperando a que su madre se muera para cumplir su función, y mientras espera está en un purgatorio”, decía O'Connor, que habla de un príncipe con un alma sensible que quiere ser escuchado. Y esa petición choca con el muro de su madre. “Lo que dice la reina en el capítulo 6 es que en el momento en que la Familia Real da una opinión, la magia, ese cristal que los separa del resto, se rompe”. Y sin embargo, quien más cerca está de rebasar ese límite en la tercera temporada es la hermana de la reina, la princesa Margaret. Un personaje al que da vida Helena Bonham Carter, que coge el testigo de Vanessa Kirby. "Cuando empezamos estábamos aterrorizados, porque la serie había sida un éxito, no queríamos fastidiarlo… pero algo que podíamos hacer mejor que el reparto anterior era la edad. ¡Somos mayores!", decía entre risas.

Helena Bonham Carter, un medium y la princesa Margaret

Bonham Carter, de familia noble, conoció a la Margaret real, que siempre jugaba en el límite de su deber real y de ser un espíritu libre. En uno de sus breves encuentros le dijo: “Estás mejorando como actriz, ¿no? Era algo típico de ella, hacerte un cumplido y luego hundirte”. Para interpretar el papel, la actriz acudió a un médium que le conectó con la princesa, fallecida en el año 2002. “Actuar es como canalizar a alguien. Estuvo muy divertida y me dijo que sí, que la interpretara, que yo sería mucho mejor que la otra opción que estaban manejando”, aseguraba Carter, para luego añadir que nunca supo si Netflix estaba pensando en otro nombre para el papel.

“Nunca había pensado en la reina hasta que la he interpretado”, nos decía Olivia Colman, “pero creo que es extraordinaria, sigue cumpliendo su deber a los 90, yo ya me habría retirado". “Creo que es extraordinaria”, decía también Helena Bonham Carter. “Y creo que cuando se vaya… vamos a tener un shock masivo como país. Ya estamos en shock" -decía refiriéndose al Brexit- "pero ella es un icono, nos da una identidad, la identidad común que necesitamos”. La tercera temporada de ‘The Crown’, que llega este 17 de noviembre a Netflix, nos muestra cómo vivió la Familia Real la llegada del hombre a la Luna, cómo entró Camilla Parker Bowles en la corte o la revelación de algún secreto político al que hasta ahora no se había prestado suficiente atención. Es, en definitiva, el retrato de unos tiempos que cambian.