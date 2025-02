Ellas Juegan con Maite Oroz: "El estar en el Tottenham, la continuidad, me hace creer más en mi fútbol"

Pregunta: ¿Qué tal, cómo estás? ¿Feliz con esa decisión que tomaste este verano

Respuesta: Antes de nada tengo que decir que estoy encantada de volver a la selección, de reencontrarme con estas jugadoras. Y sí, estoy muy contenta de esta nueva aventura que he iniciado en Inglaterra, de aportar, de sumar y de poder jugar y disfrutar de otra liga

P: ¿Cómo viviste la llamada de Montse Tomé, te lo esperabas?

R: La llamada de la selección siempre es una alegría muy grande. Salí del Real Madrid en busca de minutos y son los minutos los que te dan más opciones de estar aquí. Estoy encantada de volver a la selección y poder disfrutar rodeada de las mejores jugadoras del mundo.

P: Además este 2025, un año importante, con esa Eurocopa que supongo es el objetivo claro

R: Lo primero es la Liga de las Naciones, luego en verano ya la Eurocopa…todas las que estamos aquí somos ambicionas, queremos aportar todo lo que podamos, queremos conseguir todo lo que esté en nuestras manos. Me quedé a las puertas del Mundial y de los JJOO, ojalá pueda estar en la Eurocopa pero hay cosas que no dependen de mí, en lo que dependa de mí yo voy a hacer todo, voy a trabajar para estar en todas las convocatorias que vengan. Soy una jugadora que trabajo mucho para tener opciones de estar en las grandes competiciones.

P: Es cierto que la competencia en el centro del campo de esta selección es brutal..

R: Totalmente. En todas las posiciones, pero es cierto que en el medio campo somos muchas y es complicado entrar en cada convocatoria así que tengo que estar agradecida y aprovechar cada momento que tengo aquí

P: ¿Cómo te has encontrado la selección, el grupo?

R: Como siempre, la alegría que se respira aquí es increíble y eso es lo que hace ganar partidos y grandes torneos

P: El hecho de haber sido el juicio contra Luis Rubiales tan cercano, empaña algo esta convocatoria, se habla de ello…

R: No, nosotras somos profesionales tanto dentro como fuera del campo, sabemos lo que queremos conseguir y nos centramos en el fútbol que es lo que nos gusta y lo que mejor sabemos hacer

P: ¿Qué significaría para ti jugar en un estadio como Wembley?

R: Sería algo increíble, va a ser un partido muy bonito de jugar, ojalá se llene y alguna de mis compañeras en el Tottenham puedan venir

P: ¿Has notado mucho el cambio de la Liga a la Premier?

R: Sí que hay cambios, es diferente. Es otro tipo de fútbol pero yo estoy muy contenta, me gusta mucho. Es cierto que nuestro entrenador apuesta por un fútbol combinativo, que me favorece, un fútbol de toque, así que los entrenamientos no son muy distintos a los que puedo tener aquí. Es cierto que en Inglaterra hay un juego más físico, de transiciones, pero eso me va a ayudar a ser una jugadora más completa. Me considero que estoy bastante adaptada. Yo voy afrontando los retos que llegan poco a poco y estoy muy contenta de haber tomado la decisión de salir a Inglaterra.

P: ¿Saliste decepcionada del Real Madrid?

R: Son situaciones que se viven en el mundo profesional, yo salgo buscando más minutos. No tengo ni una mala palabra para el Real Madrid. Son situaciones que ojalá no haber vivido pero hay cosas que no dependen de nosotras

P: ¿Qué puedes aportar a la selección?

R: Ilusión, ganas, valorar donde estamos y tener esa ilusión por venir a cada concentración, disfrutar y aportar lo máximo. Todo lo que dependa de mí lo daré para ayudar al equipo. El estar en el Tottenham, el tener esta continuidad me hace creer más en mí, en mi fútbol.

P: ¿Qué esperáis el viernes del Ciutat de Valencia porque puede ser un ambiente muy emocionante?

R: Llevar un partido de la selección allí con todo lo que ha pasado es muy bonito, la posibilidad de hacerles que disfruten con el fútbol; ojalá pueda ir mucha gente y nos ayuden a ganar a Bélgica.