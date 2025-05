Laia Codina: "Voy a dar todo para estar y ganar la Eurocopa"

CAMPEONA DE LA CHAMPIONS

Estoy muy feliz, hemos tenido tres días en los que hemos podido celebrar y disfrutar. Es un título histórico para este equipo, hacía mucho que no se ganaba, y eso lo hace muy especial. El secreto de este grupo es el trabajo, la disciplina y la constancia, estoy muy orgullosa de este equipo. Ganar al Barça fue especial pero también raro, tenía muchos nervios antes del partido. Fue jodido ver a las jugadoras después llorando.

MARIONA

Su fichaje este verano es un punto de inflexión para el club. Mariona nos aporta mucho dentro pero también fuera del campo. Nos aporta esa mentalidad ganadora, lo ha ganado todo pero quiere seguir mejorando, quiere seguir compitiendo, ganando...y además con una humildad que ha sorprendido a mis compañeras del Arsenal. Es una jugadora Top-3 Mundial y claro que tiene que estar en la luchar por el Balón de Oro.

LESIÓN

Lo he pasado muy mal, la pubalgia ha sido complicada, es muy complicado, hay que escuchar al cuerpo...Claro que tuve miedo de perder el tren de la Eurocopa. Estos dos últimos meses han sido muy duros pero también he trabajado mucho para estar aquí y voy a hacer todo lo que esté en mi mano para estar en la Eurocopa y agradecer a Montse su confianza

EUROCOPA

Nosotras queremos ganar la Eurocopa. Cuando me dicen pero qué quieres, qué te falta, pues lo que quiero es la Eurocopa. Voy a hacer todo por estar y ganar la Eurocopa. Es cierto que todo empezó en la anterior Eurocopa pero este grupo es muy distinto al anterior, hay muchas jugadoras nuevas...pero el objetivo siempre es el mismo, ganar. Veo al equipo bien, estamos encontrándonos, estamos más frescas que en la previa de los JJOO. No me preocupa el estado físico, es cierto que hay cosas que son mejorables y el calendario se puede cambiar y mejorar, pero veo al equipo bien y con ganas de hacer bien las cosas.

PARTIDO DE LA SELECCIÓN EN BARCELONA

Me apetece mucho, es muy especial para mí. No sé si podrá ir mucha gente porque no se lo dije a mi familia...no sabía si iba a estar. Creo que es un gesto muy bonito por parte de la Federación llevar un partido de la Selección a Barcelona.

JUICIO CONTRA LUIS RUBIALES

Fueron días duros, lo pasé muy mal. La semana antes a la declaración estaba muy nerviosa, con estrés, fatal. Pero declaré, lo hice con orgullo, lo hice por Jenni. Creo que sirvió

JENNI HERMOSO

Siempre lo he dicho, Jenni es mi amiga y claro que me gustaría verla aquí, pero no está en mi mano. Me felicitó por la Champions, espero verla pronto.