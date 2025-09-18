Ellas Juegan con Paula Fernández: "Me gustaría volver a tener la ilusión y la presión de luchar por los puestos de arriba"

No fue una temporada fácil la pasada para Paula Fernández en el Levante. Hasta las últimas jornadas de liga luchando por mantener la categoría en uno de los años más complicados para el club granota. Este año Paula quiere volver a disfrutar del día a día y quiere ilusionarse y volver a sentir la presión, pero la de luchar por los puestos de arriba. Por eso ha fichado por la Real Sociedad, en un proyecto nuevo, que cree que es el mejor para seguir creciendo como futbolista, a pesar de haber tenido ofertas de ligas extranjeras. Con ella repasamos sus primeros meses en la Real Sociedad, ese partido especial este fin de semana ante el Levante, lo cerca que estuvo de dejarlo todo tras esa mala experiencia en el Rayo o sus orígenes en el Barça. Una centrocampista con un talento bestial que sueña con vestir la camiseta de la selección algún día