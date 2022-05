Contraparte - Ucrania: más de 5 millones de personas refugiadas

El número de refugiados en Ucrania alcanza los 5 millones y "lo peor puede estar aún por llegar", advierte World Vision La escalada del conflicto y la violencia indiscriminada en el este y el sur de Ucrania pueden hacer que el número de desplazados siga aumentando en las próximas semanas. Asegura que esta crisis sigue siendo el éxodo más rápido de personas desde la Segunda Guerra Mundial.

Países de acogida como Moldavia han tenido dificultades para satisfacer las necesidades básicas de las personas refugiadas. Moldavia es una de las naciones más pobres de Europa y también tiene la mayor población de personas refugiadas per cápita de la región. A World Vision le preocupa especialmente que los niños y niñas pierdan el acceso a la educación. Casi el 90% de las personas refugiadas en Moldavia son mujeres y niños, y el 97% de los niños refugiados siguen sin ir a la escuela.

Dos tercios de los 7,5 millones de niños y niñas de Ucrania han tenido que huir de sus hogares. La ONG pide destinar más recursos a los servicios esenciales para los niños y niñas refugiados vulnerables, incluyendo la protección de los niños, la educación y el apoyo a la salud mental.

World Vision ha estado trabajando en Ucrania y Rumanía desde la primera semana de la crisis y está ampliando rápidamente su trabajo para apoyar a los niños y sus familias con productos básicos y otros servicios críticos con el objetivo de llegar a casi 300.000 personas en Rumanía, Ucrania, Moldavia y Georgia en los próximos meses.

Una de las principales necesidades detectadas se centran en el acceso al agua y a una red de saneamiento. Para captar recursos económicos, la ONG celebra a partir de este mes de mayo la “Global 6K For Water”. Se puede participar de diferentes formas: caminando, corriendo, empujando el carrito de un bebé o también de forma virtual. Lo importante es contribuir a esta iniciativa solidaria.

World Vision destinará los fondos obtenidos a facilitar el acceso a agua potable a millones de niñas y niños en Ghana, India, Colombia, Angola, Zambia e Indonesia. Además, también se destinarán fondos a dar acceso a agua y saneamiento a los refugiados ucranianos en Rumanía y Moldavia donde las necesidades de asistencia humanitaria y ayuda para la reconstrucción son inmensas.

El 22 de mayo miles de personas unirán sus esfuerzos y solidaridad participando en la carrera más grande del mundo por el acceso a agua limpia: la Global 6K For Water. La carrera se disputará de forma simultánea en diferentes ciudades de España, siendo la cita principal en Madrid y tendrá ediciones en todo el mundo. Uno de los embajadores de referencia es el atleta paralímpico Lorenzo Albaladejo, el mejor atleta con parálisis cerebral de la historia de España en pruebas de velocidad y la maratoniana (acaba de participar en el maratón de Boston).

La Global 6K For Water es especial no sólo por su carácter solidario, sino también por su significativa distancia. 6 kilómetros es la distancia media que muchos niños y niñas tienen que recorrer cada día para ir a por agua en muchas partes del mundo. Cualquier ayuntamiento, empresa o persona puede organizar su propia carrera o apuntarse a una ya creada. Apúntate: Global 6k for Water