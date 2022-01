Cicloestadio 1x05 | Momparler: "Si Valverde está bien, seguirá en la Selección"

LEER MÁS Escucha aquí todos los podcast de 'Cicloestadio'

Pascual Momparler, seleccionador español de ciclismo, habla con Cicloestadio sobre la temporada que se avecina y lo que espera para la campaña. “Valverde debe salir sólo a disfrutar”, ha dicho.

Sobre Movistar, pone sus esperanzas en Enric Mas: “De Movistar espero mucho de Enric Mas. Además, si Aramburu asimila el cambio de equipo, estará delante”.

Momparler no tiene dudas sobre los más jóvenes: “Ayuso y Carlos Rodríguez serán dos súperclase y no me cabe duda de que este año tendrán oportunidades para dejarse ver, pero cargarles demasiada presión sería un error”.