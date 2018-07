Love me do by Zankyou

Invitaciones de boda y mucho más... ¡palabra de experta!

Recibimos la visita de Luisa Garcia, directora creativa de La Paraphernalia que nos mostró el precioso trabajo que realiza en papelería de bodas y nos habló de la importancia de las invitaciones de bodas. ¡No te lo pierdas!

Beatriz Ramos Jiménez | Madrid | Actualizado el 17/07/2018 a las 19:18 horas