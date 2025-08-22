Voces del Planeta

'Día de la Deuda Ecológica'

En Una Tarde Más, con Alicia Heras, hemos recordado una fecha importante con Enrique Segovia, director de Conservación en WWF España.

El Día de la Sobrecapacidad de la Tierra marca la fecha en la que la humanidad empieza a vivir a crédito ecológico: hemos consumido todos los recursos que el planeta es capaz de regenerar en un año y, a partir de ahora, tiramos de reservas futuras.

Madrid

Cada año este “Overshoot Day” se adelanta más en el calendario. En 2025 llega el 24 de julio, una señal clara de que nuestro modelo de consumo sigue sobrepasando los límites del planeta.

Lo calcula la Global Footprint Network, comparando dos indicadores: la biocapacidad (lo que la Tierra puede regenerar) y la huella ecológica (lo que demandamos de ella). Cuando esta última supera la primera, entramos en déficit.

Con Enrique Segovia analizamos qué implica vivir en números rojos ambientales, cómo afecta a nuestro futuro común y qué medidas urgentes necesitamos para retrasar este día y recuperar el equilibrio.

