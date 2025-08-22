'Día de la Deuda Ecológica'

Cada año este “Overshoot Day” se adelanta más en el calendario. En 2025 llega el 24 de julio, una señal clara de que nuestro modelo de consumo sigue sobrepasando los límites del planeta.

Lo calcula la Global Footprint Network, comparando dos indicadores: la biocapacidad (lo que la Tierra puede regenerar) y la huella ecológica (lo que demandamos de ella). Cuando esta última supera la primera, entramos en déficit.

Con Enrique Segovia analizamos qué implica vivir en números rojos ambientales, cómo afecta a nuestro futuro común y qué medidas urgentes necesitamos para retrasar este día y recuperar el equilibrio.