'Historias de Filadelfia: la comedia sofisticada que reinventó el amor en Hollywood'

En Una Tarde Más, Alicia Heras ha viajado este verano al Hollywood más dorado de la mano de José María Galindo, experto en cine clásico. Juntos han recuperado una de esas películas que nunca caducan: Historias de Filadelfia (The Philadelphia Story), dirigida en 1940 por George Cukor. Una comedia sofisticada que reunió a tres de los grandes nombres del cine: Katharine Hepburn, Cary Grant y James Stewart (este último, por cierto, se llevó el Oscar al mejor actor por su papel).

La película arranca con Tracy Lord (Katharine Hepburn), una joven de la alta sociedad que está a punto de casarse por segunda vez, esta vez con un empresario serio y respetable. Pero a las puertas de su boda aparece su exmarido, Dexter Haven (Cary Grant), dispuesto a recuperar el amor perdido… y, para complicarlo todo aún más, entra en escena un periodista enviado a cubrir la ceremonia, interpretado por James Stewart. El resultado: un enredo amoroso donde el ingenio, los diálogos rápidos y las dudas del corazón se cruzan hasta el último minuto.

Cukor construye aquí un retrato ácido y brillante de la alta sociedad norteamericana, pero también una reflexión sobre el amor y la imperfección humana. La película fue un triunfo de taquilla y de crítica: ganó dos premios Oscar (mejor actor y mejor guion adaptado) y está considerada una obra maestra de la screwball comedy, ese género de comedia sofisticada que combina elegancia con humor desenfadado.

Como ha señalado José María Galindo en el programa, lo fascinante de Historias de Filadelfia es que mantiene intacta su frescura más de 80 años después: el ritmo, el carisma de sus protagonistas y esa mezcla entre sátira social y ternura hacen que siga siendo un festín cinematográfico. Una de esas películas que no solo se disfrutan, sino que nos recuerdan por qué el cine clásico ocupa un lugar tan especial en nuestra memoria.