"Viajes que empiezan en un libro"

La biblioteca de un viajero es mucho más que un extra en la maleta. Antes de que existieran vuelos low cost o trenes de alta velocidad, la única forma de conocer otros lugares era a través de la lectura. Un buen libro nos permite trasladarnos con la mente a cualquier rincón del planeta, saciando nuestra sed de conocimiento y conectando con nuestras emociones más profundas. Nos hace vivir otras vidas, viajar con la mente, soñar con países lejanos, adentrarnos en escenarios pasionales en medio de África o perdernos en castillos embrujados de Transilvania.

En Una Tarde Más hemos charlado con María José Solano, historiadora del arte, escritora y responsable de la editorial Zenda-Edhasa Aventuras, para explorar el concepto de viajes literarios. Según Solano, estos no son simples historias con un escenario de fondo: los destinos se convierten en verdaderos personajes que marcan la narrativa. Ejemplo de ello es Agatha Christie, cuyas estancias en lugares como Estambul o el icónico Pera Palace Hotel influyeron en obras tan célebres como Asesinato en el Orient Express. Christie no solo recogía paisajes; sus viajes y su fascinación por la arqueología impregnaron sus novelas de misterio con atmósferas únicas y escenarios cargados de historia.

Pero no hace falta cruzar medio mundo para encontrar inspiración literaria. El Mediterráneo, con sus costas, islas y ciudades milenarias, ha nutrido páginas de autores que han convertido esta región en un escenario de aventuras, pasiones y secretos. Desde seguir los pasos de Patrick Leigh Fermor en Grecia hasta perderse por las calles de Nápoles, la literatura nos invita a mirar de otra forma esos lugares que creemos conocer.

Antes de despedirse, María José nos dejó una recomendación: elegir libros que no solo nos cuenten una historia, sino que nos lleven de viaje, que nos permitan caminar por calles antiguas, escuchar idiomas lejanos y sentir que hemos estado allí. Porque, al final, todo gran viaje comienza en la vida de un escritor que se atrevió a conquistar otros territorios… y en el instante en que abrimos la primera página.

María José Solano es autora de La mujer que besó a Virgilio y otros viajes literarios (Ed. Almuzara) y Una aventura griega (Ed. Debate).