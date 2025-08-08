'El Tornajo de Doña Inés'

la Federación Espartaria Tierras Altas de Lorca ha sido reconocida a nivel estatal en los Premios LUZ VERDE, una iniciativa conjunta de WWF y Onda Cero con el apoyo del Grupo Atresmedia. Nuestro trabajo por la defensa del Cerro El Tornajo ha sido galardonado entre más de 120 candidaturas, en un acto celebrado en el Real Jardín Botánico de Madrid y presentado por el meteorólogo Roberto Brasero.

El Cerro El Tornajo, situado en la diputación de Doña Inés (Lorca), es un enclave de alto valor ecológico y paisajístico. Su protección definitiva es el resultado de años de trabajo colectivo, fruto de la implicación de vecinos y vecinas, entidades sociales y el compromiso del Ayuntamiento de Lorca, que aprobó por unanimidad (el pasado 24 de febrero de 2025) la modificación del Plan General para blindar esta zona frente a desarrollos urbanísticos o usos incompatibles con su conservación.

Este reconocimiento en los Premios LUZ VERDE visibiliza que la defensa del patrimonio natural es posible cuando sociedad civil, instituciones y colectivos trabajan unidos por un objetivo común: proteger nuestros ecosistemas para las generaciones futuras.