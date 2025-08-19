ENTREVISTA

Una Tarde Más. acabamos en el medievo

En un mundo donde el pánico se mide en rayitas de cobertura, ¿qué pasaría si, de repente, la señal desapareciera para siempre? Esta es la premisa de Sin cobertura, una comedia que nos invita a reflexionar, a golpe de risas, sobre la vida sin móviles

ondacero.es

Madrid |

Sin cobertura es una película que aborda, en clave de humor, el problema de la dependencia de la tecnología en las relaciones familiares. La historia sigue a una familia moderna, incapaz de dejar sus dispositivos móviles, que se ve transportada a la Edad Media por un deseo concedido a su hija pequeña.

En este inesperado viaje en el tiempo, los protagonistas se enfrentan a un choque de mundos divertidísimo. De la mano de personajes medievales interpretados por un elenco de reconocidos comediantes como Salva Reina, la familia tendrá que adaptarse a una vida sin sus pantallas. A lo largo de la aventura, descubren que lo importante no era la tecnología que tenían en sus manos, sino la conexión real entre padres, hijos y hermanos.

