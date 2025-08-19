Una Tarde Más. acabamos en el medievo

Sin cobertura es una película que aborda, en clave de humor, el problema de la dependencia de la tecnología en las relaciones familiares. La historia sigue a una familia moderna, incapaz de dejar sus dispositivos móviles, que se ve transportada a la Edad Media por un deseo concedido a su hija pequeña.

En este inesperado viaje en el tiempo, los protagonistas se enfrentan a un choque de mundos divertidísimo. De la mano de personajes medievales interpretados por un elenco de reconocidos comediantes como Salva Reina, la familia tendrá que adaptarse a una vida sin sus pantallas. A lo largo de la aventura, descubren que lo importante no era la tecnología que tenían en sus manos, sino la conexión real entre padres, hijos y hermanos.