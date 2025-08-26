Reinosa 1987, el conflicto olvidado de la reconversión industrial

Hoy saltamos de la historia del emperador romano Trajano a otra mucho más reciente, pero igual de trascendental: la reconversión industrial en la España de los años 80. Un proceso que, bajo el amparo del "Libro Blanco de la Reconversión Industrial", supuso un duro golpe para miles de familias en todo el país.

El documental "Reinosa 1987" nos traslada a una pequeña localidad de Cantabria, donde los disturbios sociales marcaron para siempre a una generación. Un suceso que hasta ahora había quedado en el olvido. Para desvelar la historia detrás de las barricadas, los despidos masivos y la lucha de todo un pueblo, nos acompañan sus creadores: Magda Calabrese y el director reinosano Richard Zubelzu.