'Pepe Pelegrín, el abuelo del ciclismo zaragozano que a los 81 años bate un récord mundial de 24 horas sobre la bici'

Pelegrín, que empezó a practicar ciclismo a los 40 años y ha participado en pruebas de ultrafondo como la París-Brest-París o la Madrid-Gijón-Madrid, se había fijado como meta llegar a los 500 kilómetros. Aunque se quedó a las puertas, consiguió nuevos récords en las categorías de 6 y 12 horas, además de en las distancias de 100, 200 y 300 kilómetros.

Su desafío, organizado por la Fundación Luis Pinilla y los clubes ciclistas Aragonés y Borau, también tuvo un marcado carácter solidario a favor de las asociaciones Atades y Aspanoa. Cerca de un centenar de familiares y amigos lo acompañaron en las últimas horas, celebrando una hazaña que es ejemplo de resistencia, superación y, sobre todo, de amor al ciclismo.

Alicia Heras ha entrevistado a Pepe Pelegrín junto a Esther Rodríguez, productora y redactora de Deportes Onda Cero, para conocer cómo se prepara un reto de estas dimensiones y qué le mueve, a los 81 años, a seguir pedaleando hacia nuevos sueños.