'Pepe Pelegrín, el abuelo del ciclismo zaragozano que a los 81 años bate un récord mundial de 24 horas sobre la bici'

Este sábado 23 de agosto arranca la Vuelta Ciclista a España, una de las grandes citas del calendario internacional donde veremos a los mejores del mundo dejándose la piel en la carretera. Pero junto a esos nombres jóvenes y profesionales queremos fijarnos también en otro ciclista que demuestra que la pasión por la bici no entiende de edad. Es zaragozano, tiene 81 años y acaba de batir un récord mundial recorriendo más de 474 kilómetros en 24 horas. Se llama Pepe Pelegrín, aunque en el pelotón aragonés muchos lo conocen como “el abuelo del ciclismo”.

Alicia Heras ha podido charlar con él, en una entrevista que comparte con nuestra compañera de deportes, Esther Rodríguez, productora y redactora en Deportes Onda Cero.

Pelegrín, que empezó a practicar ciclismo a los 40 años y ha participado en pruebas de ultrafondo como la París-Brest-París o la Madrid-Gijón-Madrid, se había fijado como meta llegar a los 500 kilómetros. Aunque se quedó a las puertas, consiguió nuevos récords en las categorías de 6 y 12 horas, además de en las distancias de 100, 200 y 300 kilómetros.

Su desafío, organizado por la Fundación Luis Pinilla y los clubes ciclistas Aragonés y Borau, también tuvo un marcado carácter solidario a favor de las asociaciones Atades y Aspanoa. Cerca de un centenar de familiares y amigos lo acompañaron en las últimas horas, celebrando una hazaña que es ejemplo de resistencia, superación y, sobre todo, de amor al ciclismo.

Alicia Heras ha entrevistado a Pepe Pelegrín junto a Esther Rodríguez, productora y redactora de Deportes Onda Cero, para conocer cómo se prepara un reto de estas dimensiones y qué le mueve, a los 81 años, a seguir pedaleando hacia nuevos sueños.

