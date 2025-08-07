Ousman Umar

Nace en una aldea de Ghana, en la que la vida es un ciclo de sol, selva y familia. A los 12 años, un simple avión cruzando el cielo siembra en él una pregunta que lo cambiaría todo: "¿Por qué ellos sí, y yo no?". Esta inquietud lo lleva a emprender un viaje épico hacia un mundo que solo había visto en televisión.

Su travesía, llena de peligros y pérdidas, lo lleva a través del desierto del Sáhara y a bordo de una patera por el Mediterráneo. A pesar de todo, llega a Barcelona, una ciudad en la que, sin conocer el idioma, encuentra el apoyo de una mujer que le da un hogar.

Años después, Ousman decidió que su experiencia no fue solo un "por qué", sino un "para qué".