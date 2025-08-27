ENTREVISTA

Otra historia de la ciencia: Mujeres que cambiaron el mundo desde un segundo plano

nos adentramos en el fascinante mundo de la ciencia, pero con una perspectiva diferente. Hoy, en la sección de Historia, hablamos de "Otra historia de la ciencia", un libro que desafía la narrativa tradicional que ha invisibilizado las aportaciones de las mujeres. Un trabajo colectivo que saca a la luz el valor de la investigación femenina, los saberes considerados "menores" y los conocimientos que han sido silenciados por el machismo estructural. Para hablar de todo esto, y de mujeres como Marie Curie, nos acompaña una de las autoras, la periodista e historiadora Elena Lázaro.