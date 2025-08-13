ENTREVISTA

El órgano mas grande y descuidado del cuerpo humano

Estamos en pleno verano y, mientras muchos buscan el bronceado perfecto, la piel se enfrenta a un desafío constante. Con olas de calor y temperaturas récord, el sol nos recuerda que no debemos subestimar sus efectos. Sin embargo, en un mundo saturado de información y tendencias virales, parece que hemos perdido el norte. Desde adolescentes que se lanzan al retinol sin supervisión médica hasta adultos que olvidan la hidratación básica, la confusión es total.

Madrid |

El verano nos invita a disfrutar del aire libre y el sol, pero nuestra piel, ese "traje" que llevamos las 24 horas del día, nos recuerda que no siempre se lo ponemos fácil. A pesar de que todos conocemos a alguien que presume de que "nunca se quema", la realidad es que el sol pasa factura. A esto se suma una creciente polarización en el cuidado facial, donde conviven hábitos extremos y peligrosas modas virales.

Por un lado, encontramos a una generación de adolescentes inmersa en la cultura del skincare. Un estudio de 2025 reveló que niñas entre 7 y 18 años utilizan en promedio seis productos en su rutina facial, a menudo con ingredientes potentes e irritantes como el retinol, y sin ninguna indicación médica. Curiosamente, solo el 26% de ellas usa protector solar, lo que las expone a alergias y reacciones cutáneas. Por otro, tenemos a adultos que, influenciados por las tendencias pero sin una rutina clara, olvidan lo más básico: hidratarse y limpiar su cara a diario.

Para navegar este mar de información, hemos recurrido a expertos como la dermatóloga Natalia Jiménez, autora de Ponte en tu piel, y a Alex Docampo, especialista en dermatología que utiliza sus redes sociales para desmontar mitos.

