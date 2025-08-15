ENTREVISTA

Mejor solo que en mala compañía

Mientras muchos están luchando contra la multitud en la playa, un número creciente de viajeros elige la aventura en solitario. Esta elección no se trata de soledad, sino de una oportunidad para el autoconocimiento, la resiliencia y la libertad de explorar el mundo a su propio ritmo. Este verano, uno de cada diez españoles se ha lanzado a la aventura de viajar por su cuenta, demostrando que a veces, el mejor compañero de viaje somos nosotros mismos. Para entender esta tendencia, exploramos dos perspectivas muy diferentes: la de una aventurera que recorre el mundo en moto y la de un triatleta que encuentra la paz en las rutas del Sudeste Asiático.

Viajar solo es una experiencia transformadora que desafía las convenciones. Requiere una actitud proactiva, un alto grado de resiliencia y una apertura total a lo inesperado. Aunque pueda parecer intimidante, es una de las mejores formas de conocer gente nueva y de enfrentarse a los propios miedos.

Dos Historias, un Mismo Camino

Alicia Sornosa, periodista y aventurera, personifica la resiliencia sobre dos ruedas. Se ha coronado como la única mujer europea de habla hispana en dar la vuelta al mundo en moto. Su experiencia, plasmada en libros como Toda Aventura Comienza con un Sí y 360 grados, la novela, es un testimonio de cómo los viajes pueden ser una fuente de superación y una oportunidad para la ayuda social. Para ella, la clave es lanzarse sin miedo y confiar en que el universo se alinea para que la aventura salga bien.

Por su parte, Gonzalo Oportus, un triatleta y viajero, encontró en el viaje en solitario un escape de una época de infelicidad. Después de una crisis de ansiedad, decidió hacer realidad su sueño de viajar, financiándose con sus ahorros. Su ruta por el Sudeste Asiático —visitando Vietnam, Camboya, Malasia, Singapur e Indonesia— le ha permitido descubrir una seguridad y una autenticidad que no esperaba. Viajando principalmente en buses nocturnos y transporte público, Oportus se ha sentido completamente inmerso en la cultura local, especialmente en el norte de Indonesia, que describe como "muy auténtico".

