Mejor solo que en mala compañía

Viajar solo es una experiencia transformadora que desafía las convenciones. Requiere una actitud proactiva, un alto grado de resiliencia y una apertura total a lo inesperado. Aunque pueda parecer intimidante, es una de las mejores formas de conocer gente nueva y de enfrentarse a los propios miedos.

Dos Historias, un Mismo Camino

Alicia Sornosa, periodista y aventurera, personifica la resiliencia sobre dos ruedas. Se ha coronado como la única mujer europea de habla hispana en dar la vuelta al mundo en moto. Su experiencia, plasmada en libros como Toda Aventura Comienza con un Sí y 360 grados, la novela, es un testimonio de cómo los viajes pueden ser una fuente de superación y una oportunidad para la ayuda social. Para ella, la clave es lanzarse sin miedo y confiar en que el universo se alinea para que la aventura salga bien.

Por su parte, Gonzalo Oportus, un triatleta y viajero, encontró en el viaje en solitario un escape de una época de infelicidad. Después de una crisis de ansiedad, decidió hacer realidad su sueño de viajar, financiándose con sus ahorros. Su ruta por el Sudeste Asiático —visitando Vietnam, Camboya, Malasia, Singapur e Indonesia— le ha permitido descubrir una seguridad y una autenticidad que no esperaba. Viajando principalmente en buses nocturnos y transporte público, Oportus se ha sentido completamente inmerso en la cultura local, especialmente en el norte de Indonesia, que describe como "muy auténtico".