ENTREVISTA

La importancia de hacer el bien

En un mundo marcado por el consumo, el joven navarro Javier Cascón ha decidido nadar a contracorriente. A sus 26 años, su vida gira en torno a una filosofía radicalmente solidaria y austera: ayudar a las personas sin hogar. Con tres viviendas en Madrid compradas con sus propios ahorros y el apoyo de su comunidad, Javier demuestra que el verdadero propósito no está en lo material, sino en cuánto se puede amar y dar a los demás.

ondacero.es

Madrid |

Javier nos cuenta que su vocación comienza en la adolescencia, haciendo voluntariado, y se consolida al vivir de cerca la realidad de la exclusión social. Para financiar su sueño, compagina múltiples trabajos y publica el libro "Amen sin tilde". Su estilo de vida es totalmente austero: no compra ropa nueva, ahorra en lo posible y lo invierte todo en su proyecto.

A la fecha, compra y gestiona tres viviendas en Madrid para acoger a quienes lo necesitan. Aunque él y su esposa son dueños de las propiedades, viven de alquiler, pues consideran que las casas son para quienes no tienen una.

Durante la entrevista, nos acompaña Zulay, una mujer venezolana que reside en una de sus casas. Ella nos comparte su historia de cómo llegó a España y cómo el proyecto de Javier le cambia la vida por completo.

