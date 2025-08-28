ENTREVISTA

La generación de maestros que inspira a los alumnos

Estamos a las puertas de un nuevo curso. Mochilas preparadas, aulas listas... Pero, más allá de los libros, ¿qué significa realmente educar? Para averiguarlo nos acompañan dos voces que, aunque de generaciones muy distintas, se unen en una misma pasión: la de enseñar a aprender. Por un lado, tenemos a Coral Regí, una experta en transformación educativa, y por otro, a Elvia Gómez, una joven de 13 años que ya es un referente en la divulgación de la naturaleza y que ha sido reconocida como la Joven Exploradora Científica del 2025.