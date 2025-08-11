ENTREVISTA

Los fugaces amores de verano

Un simple flechazo de verano puede convertirse en el amor de tu vida. Según los expertos, el verano nos hace más propensos a enamorarnos, y las estadísticas confirman que muchas de estas historias terminan en el altar.

Madrid |

El verano, con su ritmo pausado y sus días largos, siempre ha sido un escenario ideal para los flechazos. Esa sensación de "amor de verano", intensa y a menudo fugaz, ha protagonizado innumerables películas y anécdotas. Pero, ¿y si esa chispa no fuera tan pasajera?

Aunque muchos lo asocian con algo breve, la realidad es que esa conexión inicial puede convertirse en un vínculo sólido. Los datos lo confirman: según un estudio reciente, 4 de cada 10 parejas que se casan comenzaron su historia con un amor de verano. Y para muestra, un botón: la historia de Martín García, un joven en Hawái, o la de Mari y Jesús, una pareja de 79 y 80 años de Fuenlabrada que se conocieron bailando y ya planean pasar Nochevieja juntos en Benidorm.

Hoy vamos a explorar con la psicóloga y sexóloga Silvia Sanz qué hace que el verano sea un terreno tan fértil para el amor, y cómo un simple flechazo puede transformarse en una relación duradera.

