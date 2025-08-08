'Rebelión en la granja y Mucho ruido y pocas nueces'

Dos películas para un viernes de cine

Tenemos el placer de contar con dos invitados excepcionales que nos acompañan para hablarnos de dos obras cinematográficas y literarias que, aunque aparentemente diferentes, comparten una profunda reflexión sobre el poder, las pasiones humanas y las intrincadas relaciones que definen nuestras vidas.

Por un lado, nos acompaña José María Galindo, un apasionado del cine y experto en literatura, quien nos introduce en la película Mucho ruido y pocas nueces, una adaptación de la obra de Shakespeare dirigida por Kenneth Branagh, en la que se exploran los enredos amorosos y las complejidades de las emociones humanas en una villa siciliana del siglo XV.

Por otro lado, Alberto Morán Roa, doctor en Filosofía y profesor en la Escuela de Filosofía, se adentra con nosotros en los 80 años de Rebelión en la Granja de George Orwell. A través de este análisis, descubrimos cómo la crítica al poder y la corrupción sigue siendo un tema vigente en el cine y en la política actual.

ondacero.es

Madrid |

Alberto nos invita a leer Rebelión en la Granja como una advertencia sobre la fragilidad de la libertad y la democracia. A través de la famosa frase "todos los animales son iguales, pero algunos animales son más iguales que otros", Orwell critica tanto al régimen estalinista como al abuso de poder en cualquier contexto. La obra sigue siendo relevante hoy en día, especialmente cuando analizamos la política actual, y es esencial tanto para entender la historia como para reflexionar sobre cómo podemos evitar caer en los mismos errores.

A pesar de ser una película animada, Rebelión en la Granja no es apta para niños debido a su violencia implícita y la crudeza de sus críticas. Sin embargo, ofrece una forma poderosa de reflexión, que, como señala José María, no pierde su vigencia a lo largo del tiempo. Al igual que en Mucho ruido y pocas nueces, lo que parece una historia sencilla es, en realidad, una reflexión profunda sobre la naturaleza humana.

Tanto Mucho ruido y pocas nueces como Rebelión en la Granja nos enseñan, desde perspectivas muy diferentes, lecciones cruciales sobre la naturaleza humana, las emociones y el poder. José María y Alberto coinciden en que las obras que nos han presentado siguen siendo relevantes en el contexto actual, cada una a su manera. Mientras la comedia de Shakespeare nos habla de las pasiones humanas y las contradicciones del amor, la fábula de Orwell nos ofrece una advertencia sobre cómo el poder puede corromper incluso los ideales más nobles.

