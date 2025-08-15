Continúan los esfuerzos en la zona mas afectadas por los incendios

La reciente ola de incendios en Castilla y León ha generado una respuesta de emergencia a gran escala, con especial atención a las provincias de Zamora y León, donde más de 35 localidades han sido afectadas. La situación se ha vuelto crítica, con más de 115.000 hectáreas arrasadas en la región.

Ante la magnitud del desastre, el foco de la respuesta se ha centrado en proporcionar alojamiento seguro. Cruz Roja, con un despliegue masivo, ha habilitado una red de albergues en las zonas más críticas, manteniendo activos puntos de acogida en Astorga y La Bañeza (León) y en Castromil y Sanabria (Zamora), que han dado cobijo a más de 350 personas que no han podido regresar a sus casas.

La emergencia ha sido especialmente compleja debido a la alta proporción de personas mayores entre los evacuados. Para asegurar su bienestar, se han realizado traslados específicos a centros de salud y se ha reubicado a algunos en residencias, ofreciendo un entorno más adecuado. La asistencia va más allá del alojamiento, e incluye la gestión del suministro de medicación prescrita y una atención integral para garantizar el correcto cuidado de los afectados.

Junto a Cruz Roja, los voluntarios de Protección Civil han sido una pieza clave en el terreno. En localidades como Puebla de Sanabria, estos voluntarios han colaborado en las tareas de atención directa a los desplazados en albergues, mostrando la fuerza de la comunidad para responder en situaciones de crisis.