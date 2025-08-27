ENTREVISTA

El castaño que sobrevivió: un milagro en medio del fuego de Oímbra

Hoy nos trasladamos a Galicia, una tierra golpeada por los incendios forestales, con más de 15.000 hectáreas devastadas solo en Oímbra, en la comarca de Verín. Sin embargo, en medio de la tragedia, hay un relato de esperanza: la de un castaño que, contra todo pronóstico, se salvó de las llamas. Este árbol no es un castaño cualquiera, es un refugio de la memoria familiar. Para contarnos esta historia nos acompañan María y su marido Jaume, quienes nos revelan la conmovedora razón por la que este árbol es mucho más que madera y hojas.