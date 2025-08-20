El Canfranero hace parada en Una Tarde Más

La estación de Canfranc, una joya arquitectónica en el Pirineo aragonés, ha sido un lugar de grandes aspiraciones y, a su vez, de frustraciones. Fue concebida como un grandioso proyecto para unir a dos naciones, pero se inauguró en 1928, en un momento en que el tren ya no era el motor del progreso que había sido. A pesar de todo, esta estación se ha convertido en un símbolo de la historia ferroviaria, conocida por su belleza monumental y por su papel en episodios cruciales del siglo XX.

Durante la Segunda Guerra Mundial, la estación fue un punto clave para el contrabando y las operaciones de espionaje, un cruce de caminos donde se movían mercancías y secretos. Sin embargo, su soberanía española nunca fue comprometida, manteniendo su identidad en un momento de gran tensión.

Hoy, la estación ha sabido reinventarse. El antiguo edificio se ha transformado en un lujoso hotel, pero su legado sigue vivo. La línea, que ha sido reabierta en un tramo, simboliza la esperanza de un futuro para la conexión internacional. Canfranc es un ejemplo de cómo un lugar puede adaptarse y mantener su historia, demostrando que un gran fracaso puede convertirse en un gran éxito, al menos en términos de turismo y memoria.