ENTREVISTA

Calma tras el incendio en Burrolandia

La noche del incendio en Tres Cantos puso en alerta a Burrolandia cuando, a las 20:10, una alarma se activó por fuego en la puerta frontal del parque. El sistema de riego automático se encendió de inmediato, pero la situación requería más acción. A las 21:00, la Guardia Civil llegó al lugar y, abriendo la puerta de forma remota, logró liberar a los animales, poniéndolos a salvo del peligro inminente. El fuego se propagó y quemó la parte trasera y ambos lados del recinto. El trabajo de los bomberos permitió sofocar las llamas en la parte frontal y derecha, y a las 4:30 de la mañana, el incendio estaba completamente apagado en la zona. Actualmente, tres veterinarios están en el lugar para hacer una valoración completa y asegurar que todos los animales se encuentran bien.