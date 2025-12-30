Carlos Cuerpo, y su deseo de año nuevo: "Que España siga liderando en crecimiento y se vaya aliviando el reto de la vivienda"

Carlos Cuerpo, ministro de Economía, Comercio y Empresa del Gobierno de España, ha expresado en una entrevista en 'Una tarde más' su deseo de que el país mantenga su posición de liderazgo económico en el nuevo año. "Que sigamos por la línea en la que estamos, de seguir siendo un país que está liderando en crecimiento, en creación de empleo, en recuperación de esa capacidad adquisitiva de los ciudadanos", ha señalado. Además, ha añadido un objetivo concreto: "Que poco a poco los retos que tenemos, por ejemplo, el reto de la vivienda, que es el gran reto que tenemos por delante, se vaya aliviando".
A lo largo de la conversación, Cuerpo ha hecho un recorrido por su infancia en el Valle de la Serena, en Extremadura, recordando con emoción a sus abuelos y su entorno familiar. "Mi infancia en general es un recuerdo muy feliz", ha afirmado. "Mi comida favorita sigue siendo el pollo con patatas que me hacía mi abuela porque me ponía una fuente de patatas inabarcable incluso para un niño".
Consciente de su papel público, el ministro ha insistido en la importancia de mantener una conexión auténtica con la ciudadanía. "Es el mismo Carlos, pero hay que ser capaz de tener una pequeña coraza para cuando llegas a casa", ha explicado, en referencia al impacto del escrutinio público.
Sobre la situación económica del país, Cuerpo ha defendido el optimismo como una herramienta necesaria: "Los datos son optimistas y las buenas noticias hay que darlas también porque son noticia". Ha recordado que "España va a ser este año el país avanzado que más crezca y lo seremos por segundo año consecutivo". En este sentido, ha insistido en la necesidad de transmitir confianza: "Si nos dejamos llevar por unos sentimientos negativos, pesimistas, acabamos nosotros mismos haciendo que se cumplan esas peores previsiones".
En el plano más personal, ha confesado no ser especialmente ahorrador: "Gastarlo en un viaje o en una comida con amigos nunca ha sido un problema". Sin embargo, ha recordado con humor la austeridad de sus abuelos: "Recuerdo cuando le pedíamos cinco duros a mi abuelo. Él decía: 'Cuatro duros, ¿para qué quieres tres? Y con dos tienes bastante. Toma uno y dale la mitad a tu hermano'".
También ha abordado su paso por la oposición, reconociendo las dificultades: "Tardé dos años y medio en sacarme la oposición y fue difícil porque requería una constancia de la que yo no estaba acostumbrado".
De cara a 2026, ha adelantado que el Gobierno trabaja en un sistema de ayudas más ágil apoyado en inteligencia artificial: "Espero que pueda ver la luz antes de final de 2026, que cuando quieras pedir una ayuda lo puedas hacer casi automáticamente".
En cuanto a sus deseos personales para el nuevo año, ha sido claro: "Que no tengamos sustos este 2026, porque luego el resto viene mucho más fácil". Y ha concluido con un anhelo compartido: "Recuperemos un poco la ilusión, que en Navidades nos viene bien recordar".