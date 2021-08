Paloma del Río: "Me jubilaré con la satisfacción de haber hecho lo que me gusta"

La icónica periodista de Televisión Española comparte su experiencia en cuanto a la cobertura de estos Juegos Olímpicos que se están desarrollando en un contexto inédito. Por primera vez, trabaja desde España con el hándicap añadido de la gran diferencia horaria que obliga, por lo que “toca trabajar de noche y dormir de día”. Además, confesaba que le apena no poder vivir los Juegos presencialmente porque “cuando estás allí comentas cosas con otros colegas y ves cosas que el directo te permite”.

Twitter

Preguntada por el fenómeno de Twitter, del Río respondía que "es un medio de comunicación interesante pero con el que hay que tener reservas". Además, apostillaba: “Bloqueo sin piedad a los maleducados y a los groseros; no tengo por qué soportarlos".

Periodismo machista

En cuanto a los titulares machistas contra las mujeres deportistas, la periodista se lamentaba: "A mí me pasma que la gente siga justificándolo y teniendo esta mentalidad, pero así es la condición humana".

El futuro de Paloma del Río

Por último, revelaba que, aunque en las próximas Olimpiadas ya se habrá jubilado, estaría encantada de hacer “colaboraciones puntuales” para cubrir determinados eventos. No obstante, Paloma del Río sentenciaba: “Hay que aprender a llegar a los sitios y hay que aprender a marcharse, y me jubilaré con toda la alegría del mundo y con la satisfacción de haber hecho lo que me gusta: los juegos olímpicos y los deportes minoritarios”