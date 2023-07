¿Es factible dormir menos de cinco horas al día por voluntad propia?

Estrenamos la sección 'Esa gente' con el periodista Héctor García Barnés gracias a la cual observamos la vida moderna y hablamos de diferentes hábitos con personas que los representan en primera persona.

Hoy hablamos de esa gente que duerme cinco horas o menos por propia voluntad. ¿Esa gente existe? Sí, hay personas que deciden limitar su descanso para poder aprovechar y hacer otras cosas porque hay tanto por hacer que muchos piensan que "dormir es distraerse del mundo".

"¿Tiempo dormido es tiempo perdido?". Héctor García Barnés responde a esta pregunta: "Es miedo a perderse las cosas. Es la sensación tan moderna de que nos estamos perdiendo cosas, así que una manera de limitar eso es durmiendo menos".

Sobre este tema también hablamos con la "pocodormilona" y periodista científica, Rocío Benavente, que explica que ella siempre ha sido de dormir menos, "con siete u ocho horas me podía valer", pero después tuvo dos hijas pequeñas, "lo cual hizo saltar por los aires no sólo el sueño sino toda la gestión de mi tiempo".

"Llegó un momento en que no tenía tiempo para mí, así que en lugar de dormir siete horas, decidí dormir menos. Spoiler: no salió bien y el motivo principal es que cuando decides hacer esto, tienes que estar seguro de que esas cinco horas las vas a poder dormir todos los días, pero no fue mi caso porque si me acostaba más tarde, mis hijas dormían peor", es la reflexión de Rocío que concluye diciendo que es una práctica que no recomendaría, "ni dormir cinco horas ni forzarse a dormir menos para hacer otras cosas".