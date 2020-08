Día Mundial del Tiburón Ballena: Una especie inofensiva en peligro de extinción

Hoy, 30 de agosto, celebramos el Día Mundial del Tiburón Ballena, una especie apacible e inofensiva para los humanos que está declarada en peligro de extinción. El tiburón ballena es el pez más grande del mundo, pues mide más de 18 metros y pesa más de 30 toneladas.

En la II Conferencia Internacional del Tiburón celebrada en 2008 se acordó establecer el 30 de agosto como el Día Mundial del Tiburón Ballena por su vulnerabilidad, pues, aunque está protegido en muchos países, otros como Taiwán y Filipinas practican su caza. Es un día que sirve también para denunciar esta pesca ilegal, la contaminación del mar y el turismo no sostenible.

Tatiana Nuño, licenciada en Ciencias del Mar y responsable de la campaña de Energía y Cambio Climático de Greenpeace España, nos habla de las particularidades de esta especie, cuyo esqueleto está hecho de cartílago. "Es muy peculiar porque tiene lunares blancos en el lomo. Se cree que esta impronta es única de cada uno", comenta.

El tiburón ballena se conoce también como pez dominó y se alimenta fundamentalmente de plancton y huevos de peces. Suele encontrarse en aguas tropicales. en Filipinas y la Península de Yucatán, aunque recientemente se ha localizado en Canarias.

Se cree que las grandes dimensiones que presentan se deben a estas largas migraciones, pues necesitan aguantar sin comer mientras recorren zonas del océano lejanas.

Una de las amenazas a las que se enfrenta el tiburón ballena es el consumo de la carne y la sobrepesca, ya que muchas veces quedan atrapados en redes en las que no eran los objetivos o redes a la deriva. También, el turismo no sostenible es un problema no solo para esta especie, sino para el mundo marino en general.

"Hay que tener mucho cuidado con el alistamiento de la vida marina, atendiendo a las normas para asegurar que no estamos interfiriendo en el comportamiento de las especies", insiste Tatiana Nuño, quien además asegura que "es más interesante su conservación que su pesca", pues aporta más beneficios económicos a las poblaciones.