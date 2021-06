La despedida de José Ramón de la Morena: "Esta profesión me ha dado más de lo que pueda necesitar nunca"

"Pues este cuento se ha acabado", así empieza su mensaje de despedida José Ramón de la Morena a sus oyentes, a los que ha dedicado de manera ininterrumpida los últimos 40 años de su vida; cuatro décadas en las que ha llegado a ser el líder y referente indiscutible de la radio deportiva nocturna.

Te voy a agradecer en el alma que me hayas permitido formar parte de tu vida en algunos ratos por la noche y que me hayas acompañado durante todos estos años. Yo intenté no decepcionarte nunca, porque a ti, que estás ahí, es a quien yo debo todo. Me permitirás que a la redacción de la Cadena SER y de Onda Cero les vuelva a dar las gracias, tuve la suerte de trabajar con los mejores y aprender mucho con ellos porque eráis muy buenos.

Pero me vais a disculpar si hago un agradecimiento para mi Carlitos Bustillo, porque han sido más de 30 años aguantándome y eso tiene mucho mérito Carlos, muchas gracias. El cielo ya lo tenías ganado por tus principios y por tus religiones, pero la tierra te la has ganado conmigo, incluido el Bernabeu y el Metropolitano juntos.

"Esta profesión ya me ha dado bastante más de lo que puedo necesitar"

Yo no se que haré en el futuro, pero me ilusiona mucho el horizonte familiar y el horizonte de amigos cercanos que veo emerger, me transmiten paz, felicidad y algo haré, porque tengo una fundación que tengo que mantener y esta profesión ya me ha dado bastante más de lo que pueda necesitar nunca y algo debo devolver yo.

Pido perdón a cuantos haya podido ofender desde aquí, perdón a los que me hayan ofendido. El recuerdo eterno para los que estuvieron y ya no están y que los echo de menos. El beso para mis hijos, para Laura, mi mujer, y para ti una y mil veces más mi agradecimiento por haber estado ahí, aunque haya sido una sola vez siquiera.

Una trayectoria impresionante

José Ramón de la Morena se inició en la radio a nivel nacional en el año 1981, cuando -procedente de Radio Intercontinental- ingresó en la redacción de deportes de la Cadena Ser. Su talento y olfato natural para encontrar y contar historias le hicieron pasar rápidamente de cubrir eventos menores a narrar grandes gestas del deporte (Vueltas a España, Tours, Mundiales…).

En poco tiempo, De la Morena comenzó a presentar programas deportivos, hasta saltar al prime time de la radio, creando el histórico programa ‘El larguero’, que llevó como seña de identidad el famoso ‘ra, ra, ra’ de Benito Moreno.

En septiembre de 2016, José Ramón de la Morena se incorporó a Onda Cero con el programa ‘El transistor’, en una apuesta decidida de la cadena generalista de Atresmedia por la información deportiva de calidad. De la Morena trasladó a Onda Cero su personal forma de entender la información y el análisis deportivo, con un estilo cercano y riguroso. De este modo, por ‘El transistor’ han pasado las principales figuras del deporte mundial: Rafa Nadal, Fernando Alonso, Roger Federer, Iker Casillas, Raúl González Blanco, Vicente del Bosque, Andrés Iniesta, Roberto Carlos, Pau Gasol…

A lo largo de su carrera, José Ramón de la Morena ha recibido, entre otras distinciones, tres Premios Ondas, una Antena de Oro, dos Micrófonos de Oro y el Premio Larra de Periodismo.

Fundación José Ramón de la Morena

Además de la radio, De la Morena tiene un marcado perfil solidario, uniendo infancia y fútbol a través de la Fundación José Ramón de la Morena, con la que, desde 1992, organiza los campeonatos nacionales e internacionales alevines de fútbol.

En estos campeonatos, que comenzaron a celebrarse en Brunete y que ya han viajado hasta a Estados Unidos y Emiratos Árabes, dieron sus primeras patadas relevantes futbolistas de la talla de Xavi Hernández, Iker Casillas, Fernando Torres, Cesc Fábregas, Gerard Piqué, Mario Suárez, Jordi Alba, Dani Carvajal o Esteban Granero.

La FJRM no descuida la labor social promoviendo diferentes eventos durante el año para buscar el apoyo solidario de las personas, con el fin de obtener y donar ayudas a los colectivos más desfavorecidos y necesitados. En la actualidad colabora con labores sociales en el Valle de Ushe (Pakistán) cerca del Karakorum, en el Sahel con niños Saharauis, en Madagascar, y más recientemente en Puerto Maldonado (Perú) en la casa de acogida del Hogar de Nazaret.