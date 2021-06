Valdano sobre la salida de Sergio Ramos: "No hay forma sana de despedir a una leyenda"

"Me pareció un acto cuidado y con todas las dificultades de este tiempo. Faltó el aficionado que por razones conocidas no estaba presente. Florentino ha estado cariñoso con un discurso muy medido. Más emocional ha sido el discurso de Ramos con algún mal sabor que ha contado con su naturalidad habitual", asegura Jorge Valdano sobre el homenaje y despedida de Sergio Ramos.

Creo que Florentino ha hecho muy bien en no participar en la rueda de prensa. Ha sido lo más sano para no chocar en determinados puntos de vista. Han estado comedidos porque Ramos quiere volver y Florentino no puede permitirse otra despedida como la de Zidane.

Florentino en una negociación

Cuando algo le interesa es muy generoso pero cuando se planta, se planta. En eso es muy serio. Sabe que en cada negociación se juega su credibilidad de cara al futuro y lo ha demostrado. Es su manera de llevar el club. Florentino es hábil. Sabe perfectamente dónde está el riesgo y dónde la oportunidad.

La influencia de Ramos en el vestuario

La influencia de Ramos en el vestuario era muy grande y desde mi punto de vista muy positiva. Todo lo que ocurrió en los últimos seis meses fue en contra de Ramos. Sus lesiones, la llegada de Alaba, el nivel de Militao. Todo eso debilitó su posición en la negociación.

"Es casi imposible despedir a una leyenda de forma sana"

"Sergio Ramos tiene 35 años, en el fútbol las cosas empiezan y terminan. Es casi imposible despedir a una leyenda de forma sana. Si el club se pone generoso igual se va dos años más tarde de lo que debe y eso repercute en su prestifio. Si se va a antes deja la sensación de que su marcha es violenta, no es justa. La mejor solución posible es la de esta mañana"

Un Valdano que pese a los grandes centrales que ha habido en el Real Madrid pone a Ramos en lo más alto: "Por trayectoria. títulos Sergio Ramos ha sido el mejor central de la historia del Real Madrid. Son diez años seguidos en el equipo ideal de la FIFA. Además levantó cuatro champions"