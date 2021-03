Valdano: "Que por una jugada puntual se ponga en duda la calidad de Cristiano me parece aberrante"

Jorge Valdano analiza el partido del Real Madrid ante el Elche en el que destaca dos situaciones para explicar la pobre imagen del equipo: "El problema del Madrid ayer estuvo en el centro del campo y que había tres jugadores en el campo sin ritmo de competición: Ramos, Isco y Valverde". En el 60 Zidane introdujo un triple cambio, algo que no le parece casual, "si los cambios se hacen a la hora de partido, es que están así acordados, creo que fue lo que pasó con Ramos"

Y ahora el Atalanta

Ante Atalante no podrá estar Casemiro sancionado, Valdano cree que su función la hará Kroos: "Creo que ante el Atalanta será Kroos el que haga de Casemiro" Al Atalanta lo vio, asegura, un equipo muy limitado tácticamente en la ida, aunque evidentemente reconoce que influyó la expulsión. Por eso cree que mal haría el Real Madrid en pensar que está resuelto. "Ramos va a estar contra el Atalanta sin ninguna duda"

Y esta semana han salido rumores de una posible vuelta de Cristiano al Madrid, algo a lo que no da ningún crédito: "Lo de Cristiano al Real Madrid no me lo creí. Que por una jugada se ponga en duda su calidad y profesional me parece aberrante, hoy volvió a marcar tres goles. Lo que me sorprendió es que en las encuestas la mitad de la gente no estaba de acuerdo en su regreso"

Los jóvenes del Barça

Sobre la necesidad de fichajes de Real Madrid y Barça opina que los azulgrana tienen la ventaja de los jóvenes: "El Barça han emergido jugadores muy jóvenes que producen gran ilusión, desde Ansu Fati, a Pedri, pasando por Araujo. Son jóvenes a los que se les ha dado confianza y han respondido"