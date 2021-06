Valdano sobre el empate de España: "Yo no me preocuparía tanto"

Jorge Valdano se muestra optimista pese al empate de España ante Suecia porque cree que ha dejado buenas sensaciones: "Yo no me preocuparía tanto. Hay una selección que sabe jugar que tiene criterio y que además tiene continuidad. España hoy dominó de principio a fin y cuando pierde la sabe recuperar".

"España no tiene déficit de gol porque le falte juego, lo tiene porque le falta el especialista. Suena extraño que no juegue Gerard", señala Valdano recalcando que es importante que llegue el juego porque con él llegarán los goles.

Hoy ha quedado señalado Morata tras su fallo ante Olsen, Valdano cree que esos errores le afectan mucho mentalmente: "Morata apuntaba como un gran goleador, un gran cabeceador. Pero es un hombre que le afecta mucho la falta de confianza, es hasta transparente en su cara. Hoy no aceptaba primeros planos tras su fallo".

Por destacar otro punto positivo señala actuación de Pedri: "El que mejor entendió el partido fue Pedri. Me gustó mucho que un jugador tan joven sea capaz de hacer eso. La pelota no quiso entrar pero no creo que sea para desesperarse".