Jorge Valdano: "Hasta los aficionados necesitan masajes tras el partido del Atlético ante el Liverpool"

Del Premio Vázquez Montalbán dice que "es muy significante porque es el premio a una reinvención. Si algo me propuse en la vida es ser jugador de fútbol y después me he dedicado a otros temas como a ser ejecutivo del Real Madrid o a mis relaciones con los medios de comunicación". Además, cuenta que "saber escribir bien tiene que ver con tener ritmo y apiadarse del lector". Señala que "la soledad que me produjo llegar a España con 19 años fue lo que hizo que me encerrara en la lectura y por eso si hay un autodidacta, ese soy yo". Por otro lado, comenta las razones por las que en su día decidió salir de Argentina.

A Bartomeu dice que "le he visto tranquilo, dio sus explicaciones sobre el asunto de las Redes Sociales de los jugadores, afrontando uno de esos terremotos que se dan en los grandes clubes". Además, se declara ajeno a las Redes Sociales y comenta que "me siento muy bien haber estado siempre fuera de ellas, creo que es un lugar en el que se encuentran los extremos y las exageraciones, en mi caso, soy más partidario de los matices".

Sobre el partido del Atlético de Madrid destaca que "es probable que hasta los aficionados tengan que darse masajes después del gran despliegue físico que han realizado". De cara a la vuelta sostiene que que "el Atlético tiene esa vena heroica que le puede permitir pasar a octavos de la Champions League" aunque cree que "no será fácil porque el Liverpool sólo ha perdido un partido este año"