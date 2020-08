Jorge Valdano analiza la actualidad del fútbol con su particular mirada en El Transistor . Vuelve la Champions con "grandes platos".

El próximo viernes 7 de agosto, el Real Madrid jugará contra el Manchester City: "Vinícius es un jugador muy revoltoso que puede funcionar muy bien contra el City". Valdano lamenta también que "Sergio Ramos no pueda estar". "Zidane ha podido ver quién está fuerte en LaLiga, el Real Madrid puede ver reforzada su confianza".

"Si alguien ha beneficiado los estadios vacíos ha sido Bartomeu, creo que el Barça ha tenido una buena medicina: el descanso. Necesitaban tomar distancia con respecto al fútbol", reflexiona Jorge Valdano sobre la situación del FC Barcelona. "Con el tiempo, el Nápoles parece más de lo que era y el Barcelona menos de lo que era", apunta.

¿El favorito de Valdano para ganar la Champions? "Todo está muy alocado", apunta. "El Bayern es uno de los candidatos favoritos... El Atlético de Madrid ha dado un petardazo también con esa victoria contra el Liverpool", analiza Valdano. "Me parece el momento más dificil en muchos años para hablar de favoritos en la Champions", explica.

Sobre los fichajes... "Me creo que el Madrid no vaya a hacer fichajes. la situación económica es precaria, grave en muchos casos", asegura Valdano. "El mercado se va a tener que calmar en los próximos años y va a ser más realista", argumenta. Si suponemos que el Madrid se reforzara, para Valdano, ese ajuste debería realizarse en el centro: "Posiblemente la posición de mediocentro para que no este tan solo Casemiro. Es el tornillo justo y el día que falle da la sensación de que la maquinaria entera se aflojaría". El Barça en cambio, "tiene más problemas": "necesitaríamos todo un programita".

Seguro que te interesa...

-El análisis de Valdano: "LaLiga ha permitido al Madrid afilar sus colmillos y adquirir confianza"