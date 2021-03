El Sanedrín: "El Real Madrid se tiene que centrar en la Champions. En la Liga es inferior a Atleti y Barcelona"

LEER MÁS Estos son los cruces de cuartos de final y las posibles semifinales de la Champions League

"El Madrid se tiene que centrar en la Champions. En la liga es inferior a Barcelona y Atlético. Lo normal es que el Madrid no gane la liga. Y la Champions son 5 partidos", opina Alexis Martín Tamayo en el Sanedrín de El Transistor teniendo en cuenta que entre los dos partidos ante el Liverpool, los de Zidane tienen el clásico ante el Barcelona.

Hay un dato importante que puede hacer que la eliminatoria sea trascendental para los de Jurgen Klopp: "El Liverpool la única oportunidad que tiene de jugar la Champions el año que viene es ganando la Champions"

Pese a que hay cierto optimismo entre el madridismo tras conocer a su rival en octavos de la Champions, Alfredo Martínez cree que no se puede hacer de menos al Liverpool pese a que no atraviesa el mejor momento: "Menospreciar al Liverpool me parece un error gravísimo. No deja de ser un campeón de la Premier." Para Enrique Ortego, con los rivales que había en el bombo cree que los blancos pueden darse con un canto en los dientes: "El madridismo si puede estar medianamente satisfecho con el sorteo. La eliminatoria está super abierta. Este Liverpool defensivamente ofrece muchos problemas."