¿Existe fuera de juego de Arturo Vidal antes del penalti de la Real Sociedad?

Nuestro árbitro de cabecera comienza analizando la jugada del penalti a favor del Barcelona. Opina que "esa mano es penalti, no mira el balón y desvía la pelota con el golpeo". Además aclara que "no hay fuera de juego previo al penalti por parte de Arturo Vidal; para ello es necesario que el jugador del Barcelona intervenga en la disputa del balón o molestar físicamente al defensor".

Daudén Ibáñez explica que "aunque no tenga intencionalidad Le Normand, el jugador no mira el balón y ocupa un espacio antinatural". Este el motivo porque nuestro comentarista arbitral ve acción punible del jugador de la Real Sociedad.

Por último, analiza los dos penaltis que el VAR ha señalado en el Wanda Metropolitano. Sobre la pena máxima señalada a Diego Carlos por mano, comenta que "no me parece que sea punible". Y añade sobre esta jugada que " el VAR ha pasado el muerto al árbitro de campo". Sobre el otro penalti, el señalado a favor del Sevilla, afirma que "me parece muy claro".