Zubizarreta: "Fue una gran oportunidad trabajar en el Barça pero ese tren ya ha pasado"

Andoni Zubizarreta confiesa que le gustaría volver a algún equipo tras su experiencia como director deportivo en el Olimpique de Marsella de la que guarda un gran recuerdo ya que la define como una ciudad maravillosa.

Entre esos nuevos retos descarta volver al Barcelona: "Los momentos pasan, tuve la gran oportunidad de trabajar en el Barça y sé que ese tren ya ha pasado". En cuanto a la salida de Bartomeu cree que era algo que se veía venir: "¿El final de Bartomeu? Cuándo las cosas se van retorciendo tanto normalmente tienen mal final".

Y aunque haya pasado el tren como confiesa del Barça, no niega que si le llaman volvería: "Sería una tontería decir que si me llama el Barça voy a decir que no"

Y en cuanto a otros de sus ex equipos confiesa que le duele la situación del Valencia y en sobre trabajar en el Athletic: "El Athletic es mi casa. Soy muy respetuoso con los que están y además creo que las situaciones llegan en momentos concretos"