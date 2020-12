Webó, después de que el árbitro le llamara 'negro': "Son palabras que no se pueden utilizar en el fútbol" "

Pierre Webó explica en El Transistor cómo ocurrieron los hechos durante el partido entre el Basaksehir y el PSG. "Yo escuché "ese negro", le dije al árbitro que por qué me llamaba negro y él no me dijo nada, me echó y ya está", comenta el entrenador asistente.

Para Webó, el árbitro podía haberse referido a él como "el tercero de la fila", pero palabras como "negro", "no deberían utilizarse en el fútbol": "Nosotros tenemos que dar ejemplo, tenemos que evitar este tipo de palabras, y más en una competición como en la Champions", añade.

El exfutbolista asegura que no fueron ellos los únicos que pararon el partido, "los jugadores del PSG tampoco querían jugar con ese árbitro". Sobre ellos, comenta además, que fueron "muy amables", y que "hasta el presidente" tuvo un gesto con él.